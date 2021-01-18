Кабмін затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр до кінця опалювального сезону або карантину

В середньому вартість знизиться на 30%, при цьому для деяких громадян - на 40%.

Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр балкитного палива. Така ціна буде діяти до завершення опалювального сезону або до кінця карантину. Вище, ніж 6,99 грн за куб, постачальники газу не зможуть піднімати ціну. В середньому вартість знизиться на 30%, при цьому для деяких громадян - на 40%. Ця ціна нижча на 1,5 грн від тієї, яка була в опалювальному сезоні 2018-2019 років", - повідомив Шмигаль.

Як відомо, карантин діє в Україні до кінця лютого, але уряд обіцяє його продовжити. У такому випадку єдиний граничиний тариф діятиме до 31 березня, адже саме тоді офіційно завершується опалювальний сезон.

Шмигаль додав, що люди, які отримують мінімальний дохід, продовжать отримувати субсидії. Він наголосив, що уряд не відмовляється від розвитку ринку газу, але в лютому кубометр міг подорожчати до 12 гривень. Попит на блакитне паливо зростає у Європі, що могло призвести до ще більшого здорожчання в Україні.

"Встановлена нами ціна (6,99 грн/куб) означає, що за такого ж споживання середня платіжка буде приблизно на 500 грн меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати", - зазначив він.

Також знизять абонплату за газ.

"Питання щодо тарифів на розподіл (абонплати)... Буде встановлена гранична ціна - не буде більше ніж 1,79 за метр кубічний. Очікуємо це рішення від НКРЕКП", - заявив прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що люди з електропаленням зможуть отримувати прямі виплати без прив'язки до доходів. Це буде не субсидія, а компенсація за підвищення тарифу з 1 січня.

Раніше повідомлялося, що знижені тарифи на газ мають запрацювати з 1 лютого.

Гранична ціна діятиме для постачальників газу побутовим споживачам та постачальників "останньої надії". Саме така вартість була запропонована урядом як мінімальна на українській біржі, яка була в січні. Деякі облгази використовували монопольне становище на ринку та продавлаи один кубометр за 10 гривень.

Уряд зобов'язав всіх постачальників газу надавати українцям можливість укладати річний договір за фіксованою ціною та чітко прогнозувати ціни в платіжках.

Ціни на газ зросли після того, як в Україні з 1 серпня 2020 запрацював ринок газу – держава перестала встановлювати ціну на газ, її почали формувати попит та пропозиція. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення за фіксованою ціною. Запуск ринку газу був однією з вимог МВФ. Споживачі отримали змогу змінювати надавача послуг, але деякі облгази маніпулювали цінами, оскільки фактично є локальними монополістами. Питання зниження ціни постало особливо гостро на тлі масових тарифних протестів у різних містах.

14 січня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром українського уряду найближчим часом прийняти рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів. Місія МВФ минулого тижня саме розпочала роботу з Україною. Від неї залежить виділення другого траншу в межах програми stand-by.