Мінрегіон встановив мінімальні вимоги до енергоефективності будівель

Міністерство розвитку територій і громад розробило обов‘язкові вимоги до енергоефективності для новобудов, реконструйованих та капітально відремонтованих будівель. Про це це повідомляє пресслужба міністерства.

Там зазначають, що станом на 1 січня 2021 року в Україні близько 6 тисяч будівель отримали енергетичні сертифікати. З них майже 44% мають найнижчий клас енергоефективності «G», а найвищий клас «А» – 1,4%. Такий рівень енергоефективності не відповідає руху України у напрямку зменшення споживання енергоресурсів житловими будинками та підвищення комфорту проживання людей.

Тому Міністрество розвитку громад та територій розробило два накази щодо мінімальної енергоефективності будівель та методики її розрахунку, які вже набрали чинності.

«Встановлення мінімальних норм енергоефективності будівель матиме економічний ефект не тільки для держави, оскільки дозволить ефективно використовувати енергоресурси, але й для власників житла та приміщень, які зможуть заощаджувати на комунальних платежах», – зазначає Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності встановлені в Україні вперше. Вони дозволять проводити термомодернізацію будівлі поетапно, що дозволить її власникам більш ефективно спланувати бюджет та подальші роботи, щоб отримати клас енергоефективності об’єкту не нижче «С».

На прикладі найбільш розповсюджених в країні видів будівель науковці, на замовлення Мінрегіону, розрахували оптимальні та економічно обґрунтовані вимоги до енергоефективності будівель, які розподілені за видами будівельних робіт. Зокрема, мінімальні вимоги встановлюються для нового будівництва, реконструкції або капітального ремонту будівель в цілому або їх окремих елементів (даху, зовнішніх стін, інженерних систем).

Винятками, до яких не будуть застосовуватись мінімальні вимоги до енергоефективності, є низка об’єктів, зокрема, індивідуальні житлові будинки, історичні будівлі, будівлі промислового, сільськогосподарського призначення, об’єкти транспорту, енергетики та оборони, а також виконання будівельних робіт з відновлення окремих конструкцій будівель та споруд, з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) та відновлення функціонування об'єктів, призначених для забезпечення життєдіяльності населення.

Також Мінрегіон вніс зміни до Методики визначення енергетичної ефективності будівель, яку використовують у своїй роботі проектувальники при проектуванні об’єктів та енергоаудитори під час сертифікації.

Накази Мінрегіону зареєстровані Мін’юстом та опубліковані у Офіційному віснику України.