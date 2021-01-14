АМКУ вбачає ознаки домінування однієї групи на ринку газу

Облгази групи РГК вже оштрафовані Комітетом за зловживання монопольним становищем – на 280 млн грн у грудні 2019 року.

Антимонопольний комітет України вбачає ознаки домінування групи "Регіональна Газова Компанія"(РГК) на ринку природного газу.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

"Антимонопольний комітет вбачає ознаки домінування групи РГК на ринку природного газу. Дії цієї групи, а саме в них ціни на газ найвищі серед усіх постачальників, ретельно вивчаються Комітетом", - йдеться в повідомленні.

Голова АМКУ Ольга Піщанська доручила регіональним відділенням Комітету провести поглиблене дослідження ринку постачання природного газу на предмет дотримання суб’єктами ринку природного газу та органами влади вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

В Антимонопольному комітеті підкреслили, що облгази групи РГК вже оштрафовані Комітетом за зловживання монопольним становищем – на 280 млн грн у грудні 2019 року (тоді ж їх було зобов’язано зробити перерахунок платіжок) та на 380 млн грн минулого місяця.

Також Антимонопольний комітет офіційно застеріг обласні і Київську міську державні адміністрації утриматися від дій в інтересах якогось одного постачальника.

"Йдеться про прийняття будь-яких актів, надання вказівок, укладення угод або будь-які інші дії, які можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції", - додали в АМКУ.

Нагадаємо, у листопаді 2020-го Антимонопольний комітет заявив, що НАК "Нафтогаз" має ознаки монопольного становища на ринку реалізації природного газу, в АМКУ розглядають заяви від постачальників про наявність у діях "Нафтогазу" ознак порушення законодавства. У АМКУ підкреслюють, що наявність у Групи Нафтогаз доступу до ресурсу "Укргазвидобування", який становить близько 70% від загального обсягу газу вітчизняного видобутку, може надавати групі "конкурентні переваги на ринку постачання газу і призводить до спотворення конкуренції на ринку".