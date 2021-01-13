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"Нафтогаз" почав добувати газ щільних порід

Розпочато подачу у систему магістральних газопроводів газу зі Святогірського родовища Юзівської площі.

"Нафтогаз" почав добувати газ щільних порід

НАК "Нафтогаз України" запустив у роботу перше родовище газу щільних порід. Сьогодні розпочато подачу у систему магістральних газопроводів газу зі Святогірського родовища Юзівської площі.

Про це повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв.

"Щоб зробити це можливим, наші фахівці з Нафтогаз Розвідка та Видобування запустили нову установку підготовки газу, 26 км газопроводу і підключили три свердловини. Їх особливість у тому, що вони пробурені у так звані щільні колектори. Тобто, у породи з низькою проникністю, з яких видобувати газ набагато складніше. Але можливо, якщо застосовувати сучасні технології", - написав він у фейсбуці.

Коболєв зауважив, що це пілотний проєкт. Надалі компанія планує освоєння інших площ, де є перспективи видобування газу щільних порід (tight gas).

"Україна багата на його поклади, розробка яких може стати новим етапом для галузі", - наголосив він.

Видобування газу щільних порід і освоєння Юзівської площі Коболєв назвав ключовими проєктами стратегії розвитку ресурсної бази "Нафтогазу", розробленої торік.

Як повідомляли, у грудні "Нафтогаз" за 15 млн доларів купив Юзівську нафтогазову ділянку.

Юзівська ділянка площею 7886 кв. км розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей. На родовищі можна видобувати до 20 млрд куб. м газу на рік.

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