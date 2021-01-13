У 2020 році рослинному світу України завдано близько 312 мільйонів гривень збитків

Упродовж 2020 року в Україні рослинному світу завдали близько 312 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомив у Facebook голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

"Таку суму розрахували територіальні органи Держекоінспекції за порушення в частині охорони, захисту, використання та відтворення лісів і рослинного світу. У порівнянні з 2019 роком спостерігається динаміка зростання розрахованих збитків: торік сума шкоди, завданої довкіллю, становила 167 мільйонів гривень", - написав Мальований.

За його словами, розрахунок більшої суми свідчить і про ефективнішу роботу Держекоінспекції. Зокрема, торік була проведена комплексна перевірка лісгоспів, під час якої виявлено багато порушень.

"Однак завдання ДЕІ не в тому, щоб штрафувати порушників. Ми хочемо зберегти ліс. А для цього необхідно збільшити ефективність у виявленні фактів лісового браконьєрства. Тому Держекоінспекція підписала Меморандум про співпрацю з Національним центром управління та випробування космічних засобів, щоб отримувати аерокосмічні знімки земної поверхні. Це дасть нам змогу оперативніше виявляти вирубки, розробки кар’єрів, забруднення моря та вчасно вживати заходів для припинення порушень", - додав Мальований.

Він також зазначив, що зменшення масштабів лісового браконьєрства не можливе лише за допомогою потужного екологічного контролю. Сьогодні здійсненню порушень сприяє недосконале законодавство, яке потрібно доопрацьовувати. Першочергово необхідно збільшувати відповідальність за шкоду, яка завдається довкіллю, підвищувати штрафи та збитки за вирубку.

Нагадаємо, у грудні 2020-го підрахували, що пожежі в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, які сталися у квітні, завдали шкоди на понад 8 млрд грн. Підрахунки здійснило Державне агентство України з управління зоною відчуження.