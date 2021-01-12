Ціни на нафту досягли 11-місячного максимуму

Середня ціна нафти наблизилася до позначки в 57 доларів за барель. Це максимальний показник з лютого 2020 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зростанню цін, як повідомляється, сприяли плани Саудівської Аравії щодо обмеження пропозиції. Це компенсує побоювання з приводу того, що зростання числа випадків коронавірусу у всьому світі призведе до скорочення попиту на паливо.

Нафта марки Brent подорожчала на 1,4%, до 56,45 долара за барель о 20:38 по Києву після досягнення найвищого рівня з лютого минулого року в 56,75 долара. Ф'ючерси на нафту марки WTI на заході Техасу виросли в ціні на 1,4%, до 52,98 долара.

Саудівська Аравія в рамках угоди ОПЕК планує скоротити видобуток додатково на 1 мільйон барелів на добу в лютому і березні, щоб тримати запаси під контролем.

Згідно зі звітом Управління енергетичної інформації, опублікованому у вівторок, видобуток сирої нафти в США в 2021 році також впаде на 190 тис. барелів на добу - до 11,1 млн барелів. Це менше, ніж його попередній прогноз на 240 тис. барелів на добу.

Нафта також зросла на очікуваннях скорочення запасів сирої нафти в США. Аналітики очікують, що запаси нафти впадуть на 2,7 мільйона барелів п'ятий тиждень поспіль.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує ріст цін на нафту у 2021 році. Так, середня ціна на нафту в 2021 році, як очікується, зросте до 44 доларів за барель у порівнянні з 41 доларом за барель у 2020 році.