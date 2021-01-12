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Офіційний курс долара падає третій день поспіль

Курс євро знизився на 63 копійки.

Офіційний курс долара падає третій день поспіль
Фото: akcenty.com.ua

Національний банк України на 12 січня встановив офіційний курс на рівні 28,20 грн за долар, що на 8 копійок нижче порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс євро встановлено на рівні 34,28 грн/євро. Він знизився на 63 коп.

Нацбанк на 12 січня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 28,20 (11 січня - 28,28)

100 EUR - 34,28 (11 січня - 34,90).

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,14/28,16 грн/долар, до євро - на рівні 34,24/34,26 грн/євро.

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