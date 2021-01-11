Власник "НВ" купив сайти Finance.ua і Minfin.com.ua

Компанія Dragon Capital Томаша Фіали купила популярні фінансові медіаресурси Finance.ua і Minfin.com.ua.

Про це повідомляється на сайті Dragon Capital.

Об'єктом угоди став контрольний пакет акцій компанії Treeum Holdings Limited. Вона була заснована Сергієм Віндерських, Євгеном Ізмайловим і Іваном Євтушенко у 2008 році.

Treeum є одним з провідних фінансових онлайн супермаркетів в Україні. За словами керуючого директора Dragon Capital Андрія Носка, його компанія очікує зростання попиту на фінансові продукти, а Treeum має хороші шанси скористатися цією можливістю.

Безпосереднім власником Treeum буде фонд прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund LP, яким керує Dragon Capital.

Антимонопольний комітет погодив угоду в листопаді 2020 року.

Нагадаємо, що інвестиційна компанія Dragon Capital є власником журналу НВ, радіо НВ та сайту NV.ua.

Dragon активно скуповує активи на українському ринку нерухомості (одна з останніх інвестицій – львівський індустріальний парк "Рясне-2"), а в останній день 2020 року також придбав собі банк.