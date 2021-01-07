Близько пів мільйона українці отримали "карантинну" виплату 8000 гривень

Майже 500 000 українців отримали одноразову допомогу в розмірі 8000 гривень, передбачену пакетом допомоги у зв'язку з карантинними обмеженнями.

Загалом перераховано 3,64 млрд гривень, виплати завершаться найближчими днями, повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма – компенсація до восьми тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч працівників", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як відомо, отримати кошти могли ФОП, чий бізнес не може працювати в умовах локдауну, та офіційно наймані працівники, що на період посиленого карантину лишилися без роботи.

Він додав, що у 2021 році продовжиться та розшириться програма доступного кредитування під 5%, 7% або 9%.

"Станом на зараз уже більш ніж сім з половиною тисяч різних бізнесів по всій країні отримали понад 17 мільярдів гривень. Впроваджено механізм державних портфельних гарантій для малих і середніх підприємців, коли держава забезпечує до 80% кредиту. Також продовжують діяти податкові канікули для ФОПів першої групи. До червня вони звільняються від сплати єдиного соціального внеску", - зазначив голова уряду.

Нагадаємо, що у грудні парламент ухвалив закон, що передбачає сплату 8000 гривень компенсацій бізнесу, що зазнає збитків під час локдауну. Кошти для виплат спрямували з Фонду боротьби з коронавірусом.

Для отримання допомоги потрібно було до 31 грудня в додатку "Дія" ввести свої банківські дані та персональну інформацію. Після перевірки даних, що триватиме кілька днів, 8000 гривень приходили на картку.

Локдаун в Україні розпочинається завтра, 8 січня, і триватиме до 25 січня. Він передбачає закриття непродуктових магазинів, кафе, ресторанів та барів (крім на доставку і на виніс), заборону роботи театрів, кіно та інших розважальних закладів.