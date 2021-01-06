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"Газпром" знизив транзит газу через Україну на третину

Оператор ГТС України готовий забезпечити більший обсяг транзиту при відповідних заявках "Газпрому".

"Газпром" знизив транзит газу через Україну на третину
Фото: inewp.com

Російська компанія "Газпром" знизила транзит газу через територію України майже на третину.

Про це повідомив глава ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Газпром знизив транзит газу через Україну з близько 180 млн куб м на добу (кінець грудня) до приблизно 130 млн на добу (початок січня)", - написав Макогон у фейсбуці.

Макогон наголосив, що Оператор ГТС України готовий забезпечити більший обсяг транзиту при відповідних заявках "Газпрому".

Раніше ОГТСУ повідомляв, що в 2020-му транзит газу в Європу через Україну знизився на 38% і становив 55,8 млрд куб. м. Разом із тим обсяги транспортування газу з Європи до України зросли на 12%.

Нагадаємо, нові газові контракти між Україною і Росією були підписані 30 грудня 2019 року. У пакет угод увійшли міжоператорська угода між Оператором ГТС України і "Газпромом", договір про організацію транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" (у ньому прописано умови та обсяги транзиту на 2020-2024 роки) та мирова угода між "Нафтогазом" і "Газпромом" про взаємну відмову від претензій за контрактами 2009 року.

Їх підписанню передував газовий протокол від 19-20 грудня 2019 року між Україною, Росією і Європейським Союзом. Один із пунктів цього документа свідчить, що за умови виконання в повному обсязі домовленостей про транзит Україна і Росія розглянуть можливість прямих постачань газу з урахуванням принципу формування ціни на базі ціни європейського хабу (NCG), крім знижки за обсяг.

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