"Газпром" знизив транзит газу через Україну на третину

Російська компанія "Газпром" знизила транзит газу через територію України майже на третину.

Про це повідомив глава ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Газпром знизив транзит газу через Україну з близько 180 млн куб м на добу (кінець грудня) до приблизно 130 млн на добу (початок січня)", - написав Макогон у фейсбуці.

Макогон наголосив, що Оператор ГТС України готовий забезпечити більший обсяг транзиту при відповідних заявках "Газпрому".

Раніше ОГТСУ повідомляв, що в 2020-му транзит газу в Європу через Україну знизився на 38% і становив 55,8 млрд куб. м. Разом із тим обсяги транспортування газу з Європи до України зросли на 12%.

Нагадаємо, нові газові контракти між Україною і Росією були підписані 30 грудня 2019 року. У пакет угод увійшли міжоператорська угода між Оператором ГТС України і "Газпромом", договір про організацію транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом" (у ньому прописано умови та обсяги транзиту на 2020-2024 роки) та мирова угода між "Нафтогазом" і "Газпромом" про взаємну відмову від претензій за контрактами 2009 року.

Їх підписанню передував газовий протокол від 19-20 грудня 2019 року між Україною, Росією і Європейським Союзом. Один із пунктів цього документа свідчить, що за умови виконання в повному обсязі домовленостей про транзит Україна і Росія розглянуть можливість прямих постачань газу з урахуванням принципу формування ціни на базі ціни європейського хабу (NCG), крім знижки за обсяг.