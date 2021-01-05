Починаючи з січня 2021 року, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Зокрема, 3 січня о 01:00 розпочався імпорт електроенергії з напрямку Білорусі, який за добу склав 3,45 тис. МВт-год. У понеділок 4 січня імпорт з цього ж напрямку тривав всю добу і склав 3,96 тис. МВт-год. Імпорт з напрямку Росії відсутній", - йдеться у повідомленні.

"Укренерго" наголошує, що відповідно до прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про ринок електричної енергії" повноваження енергетичного регулятора анулювати результати аукціонів на доступ до міждержавних перетинів з країнами, що не є членами Енергетичного співтовариства, обмежуються лише періодом 2020 року.

"Тому з 1 січня 2021 року втратили чинність положення постанови НКРЕКП, якими було скасовано результати аукціонів на доступ до пропускної спроможності перетинів з Росією та Білоруссю у 2020 році", - повідомили в компанії.

"Укренерго" також повідомило, що компанія, як оператор системи передач, має пропонувати учасникам ринку на аукціонах всю доступну пропускну спроможність міждержавних перетинів.

"Зазначених у законі підстав для обмежень імпорту/експорту електроенергії або доступної пропускної спроможності наразі не існує", - додали в "Укренерго".

Крім того, у зв’язку із сезонним підвищенням обсягів споживання електроенергії, наявність імпорту не призводить до порушення меж операційної безпеки.

Нагадаємо, 8 квітня 2020 року НКРЕКП скасувала аукціони, на яких розподіляється пропускна спроможність міждержавних зв'язків з Росією і Білоруссю на 2020 рік.

Із січня 2021 року НКРЕКП скасувала норму, яка наділяє її правом обмежувати імпорт електроенергії з Росії й Білорусі.