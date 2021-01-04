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НБУ запустив інтернет-магазин

Доставлення замовлень по всій території України здійснюватимуть ТОВ "Нова Пошта" та АТ "Укрпошта". 

НБУ запустив інтернет-магазин
Фото: coins.bank.gov.ua

Національний банк України запустив інтернет-магазин, де можна придбати пам'ятні монети.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Доступні для продажу пам’ятні монети України та сувенірна продукція Банкнотно-монетного двору Національного банку в інтернет-магазині реалізовуватимуться за роздрібною ціною НБУ. Для задоволення потреб всіх охочих на замовлення продукції діятимуть певні ліміти, що залежатимуть від попиту на неї", - повідомили в Нацбанку.

Адреса інтернет-магазину - coins.bank.gov.ua.

Для оформлення покупки необхідно зареєструватися, вказавши свої прізвище та ім’я, а також контактну інформацію. Після цього з’явиться можливість оплатити замовлення платіжною карткою будь-якого банку та оформити доставлення. 

Здійснювати оплату в інтернет-магазині НБУ можна винятково в безготівковій формі.

Доставлення замовлень по всій території України здійснюватимуть логістичні (поштові) компанії ТОВ "Нова Пошта" та АТ "Укрпошта". 

У НБУ додали, що у майбутньому планують розширити можливості замовлення в інтернет-магазині для іноземних клієнтів та доставки нумізматичної продукції за кордон.

Нагадаємо, у листопаді НБУ запустив в обіг 10-гривневу монету на честь прикордонників. Монета належить до серії "Збройні сили України".

у жовтні Національний банк України ввів в обіг пам’ятну монету "Амет-Хан Султан". Монета номіналом 2 гривні вийша тиражем 30 тисяч штук.

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