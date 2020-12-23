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НБУ скасував комісію при виплаті допомоги через посилений карантин

Безоплатними будуть і операції з повернення банками незарахованих сум коштів матеріальної допомоги через певні причини.

НБУ скасував комісію при виплаті допомоги через посилений карантин
Фото: Юлія Березовська\Прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) скасував плату за послуги у системі електронних платежів НБУ під час здійснення операцій, пов'язаних із виплатою матеріальної допомоги через посилений карантин.

Таке рішення НБУ ухвалив 22 грудня 2020 року та вніс відповідні зміни до тарифів за послуги СЕП, повідомляє пресслужба регулятора.

"За ініціативи Президента України у грудні цього року Уряд вирішив надати матеріальну допомогу громадянам, які можуть втратити доходи через посилення карантину у січні 2021 року. Виплата такої одноразової матеріальної допомоги здійснюватиметься із рахунку Пенсійного фонду України, відкритого в АТ "Ощадбанк". Цей банк перераховуватиме кошти на банківські рахунки громадян, які вони зазначили у заяві на отримання допомоги від держави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що безоплатними будуть і операції з повернення банками незарахованих сум коштів матеріальної допомоги через певні причини.

Раніше НБУ рекомендував приватним банкам реструктуризувати кредити позичальників, які зазнали фінансових труднощів від запровадження обмежувальних заходів та не можуть обслуговувати кредити.

Нагадаємо, в Україні розпочали виплату матеріальної допомоги людям, діяльність яких буде обмежена в результаті карантину з 8 січня. До кінця тижня буде задоволено майже 300 тис. заявок на отримання допомоги у зв’язку з майбутнім посиленням карантинних заходів.

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