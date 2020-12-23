В Україні запустили Єдиний експортний веб-портал

Метою запуску вебпорталу є підвищення рівня національного експорту та надання підтримки підприємствам для виходу на нові ринки

Офіс з просування експорту на платформі Дія.Бізнес за підтримки Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України запустив Єдиний експортний вебпортал – онлайн-платформу для експортерів та компаній, зацікавлених в експорті.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"Розвиток експорту, який на сьогодні формує майже половину ВВП країни – у пріоритеті Уряду України. Держава докладає максимум зусиль для впровадження фінансових та інформаційних інструментів підтримки експортерів для полегшення доступу українських товарів на зовнішні ринки. Запуск Єдиного експортного вебпорталу забезпечить виробників необхідними знаннями, полегшить пошук нових ринків збуту та встановлення ділових контактів для успішної експортної діяльності", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

В уряді розповіли, що метою запуску вебпорталу є підвищення рівня національного експорту та надання підтримки підприємствам для виходу на нові ринки, а також іноземним компаніям, що зацікавлені в імпорті товарів та послуг з України і налагодженні партнерських відносин.

У Мінекономіки сподіваються, що використання експортерами онлайн-платформи пришвидшить розвиток малих і середніх підприємств в усіх регіонах України. Також веб-портал дозволить виробникам більше використовувати інструменти електронної комерції, що є актуальним в умовах пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що в Україні з’явиться перший інтернет-портал про ключові події та злочини на тимчасово окупованих територіях. Передбачається, що онлайн-ресурс міститиме найрізноманітніші дані, зокрема: свідчення очевидців, архівні джерела, інформацію ЗМІ, рішення та резолюції міжнародних організацій, фото- та відеоматеріали.