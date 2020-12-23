ОПК України здатен забезпечити потреби ЗСУ і всього сектора безпеки, - заступниця міністра економіки

Оборонно-промисловий комплекс України здатен забезпечити потреби Збройних Сил України та сектору безпеки і оборони.

Про це повідомила під час круглого столу "Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу та державного оборонного замовлення” заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Світлана Панаіотіді.Організаторами заходу є Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки Інтернет-порталу LB.ua.

"В цілому, загальний висновок: наш ОПК здатен забезпечити потреби сектору безпеки й оборони, потреби Збройних Сил України. Але нам треба найкраще працювати, щоб все ж таки вітчизняний ОПК був кращим, аніж є", - заявила Панаіотіді під час розповіді про огляд ОПК.

За її словами, уряд пишається результатами цього огляду.

"Ми забезпечили проведення огляду вперше в історії України, ми цим пишаємось. Тому що було складно, адже розпочався ковід. Фактично, мета огляду - оцінити можливості спроможності оборонно-промислового комплексу України. Це необхідно для того, щоб потім опрацювати стратегію розвитку ОПК. І в поєднанні з потребами Збройних сил України дійти до висновку, що ми можемо робити, що ми можемо модернізувати", - сказала заступниця міністра.

Вона зазначила, що основним об'єктом аналізу був "Укроборонпром".

Панаіотіді також додала, що уряду необхідно створити програми для передачі досвіду молодому поколінню.

"В нас є цікаві технології. Є речі, які можна модернізувати і покращувати", - зауважила заступниця міністра.

Вона підкреслила, що проведення огляду ОПК було складним.

"Складність його проведення, окрім ковід, була в тому, що частина приватного сектору неохоче ділилася тією інформацією, яка була нам необхідна для того, щоб оцінити весь стан ОПК. Але, враховуючи той факт, що це перший огляд, ми розробляли з експертами НАТО методологію, як має це відбуватися. Ми повністю робили це у відповідності до найкращих стандартів. Тому що наступний огляд буде проводити нове міністерство", - сказала заступниця міністра.

Панаіотіді повідомила, що зараз Мінекономіки передає весь функціонал до Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Цей орган повинен доопрацювати огляд в напрямку аналізу авіа-сфери.

"Результати огляду звертають увагу на необхідність прийняття законопроекту, який ми розробили. Матеріали вже передали у нове міністерство. Це про можливість створення спільних підприємств "Укроборонпромом". Він критично важливий, оскільки на сьогоднішній день вижити власним ресурсом для того, щоб модернізуватись, підприємству буде дуже складно.Також звернуто увагу на необхідність корпоратизації", - підкреслила заступниця міністра.

Нагадаємо, сьогодні під час круглого столу "Аналіз реформування оборонно-промислового комплексу та державного оборонного замовлення” генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв повідомив, що процес корпоратизації концерну вже розпочато. За його словами, на підприємствах проводять інвентаризацію.

У рамках транформації "Укроборонпрому" планується, що держконцерн припинить існування, а натомість утворять холдингові компанії. Раніше також повідомлялося, що після реформи в "Укроборонпромі" залишаться 65 підприємств із 116.

21 грудня новопризначений генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв підписав наказ про початок корпоратизації.