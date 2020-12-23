У грудні до держбюджету залучили більш ніж 73 млрд грн на аукціонах ОВДП

За грудень Міністерство фінансів України змогло залучити більш ніж 73 млрд грн на аукціонах ОВДП – облігацій внутрішньої державної позики.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду та на своєму каналі Telegram.

"Попри велику кількість викликів, бюджет 2020 року ми завершуємо з оптимізмом. Уряд забезпечить фінансування усіх виплат із держбюджету для людей.Тільки за грудень Міністерство фінансів змогло залучити більш ніж 73 млрд грн на аукціонах ОВДП. Вчора Мінфін залучив понад 22 млрд грн від продажу облігацій, а тижнем раніше було отримано рекордні 51,44 млрд грн від розміщення паперів у гривні, доларах і євро", - написав глава уряду.

За його словами, також надійшло більш ніж 600 млн євро макрофінансової допомоги від ЄС. На казначейському рахунку є достатня ліквідність для забезпечення всіх платежів.

"Наприклад, вчора для погашення заборгованості із зарплати шахтарям державних вугледобувних підприємств було перераховано 541 млн грн. Це друга частина суми в 1,4 млрд грн, що була передбачена на виплату боргу із зарплати гірникам державних шахт. Першу частину цієї суми (850 млн грн) гірники отримали у п'ятницю", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю LB.ua заявив, що бюджет-2021 утримає фінансові позиції України під час пандемії і закладе резерви для руху вперед. За його словами. підстав готуватися до секверстру бюджету немає.

15 грудня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому проєкт бюджету на 2021 рік. За проголосували 289 нардепів. Між першим і другим читаннями уряд збільшив прогнозовані доходи на 21 млрд грн – з 1071 млрд грн до 1092 млрд грн. Видатки встановлені на рівні 1347 млрд грн.