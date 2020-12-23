Ціна на газ у Європі наблизилася до дворічного максимуму

Ціна на газ у Європі зросла на 18% від початку грудня.

Ціна природного газу на голландському хабі TTF за контрактом на добу вперед із постачанням 23 грудня зросла до $220 за тис.куб.м. Це найвища ціна з 5 лютого 2019 року.

Про це свідчать дані Європейської енергетичної біржі (ЕЕХ), повідомляє Liga.net.

Ціна газу зростає напередодні очікуваного за наступні два тижні зниження температури.

Ціна на газ у Європі зросла на 18% від початку грудня.

Зараз у Європі активно забирають газ із газових сховищ. На цей час рівень заповнювання підземних сховищ становить 77,7%, що поки на 3,4 п.п. вище середнього показника попередніх п'яти сезонів.

Нагадаємо, у лютому голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявляв, що низькі ціни на газ у Європі збережуться ще два-три роки. За його словами, зниження цін пов'язане з надлишком пропозиції зрідженого природного газу (LNG) на ринку.