Facebook Messenger припинив роботу майже у всій Європі через серйозний збій

Збій почався близько 11:30 за київським часом.

У роботі Facebook Messenger стався серйозний збій майже у всій Європі.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на сервіс Downdetector.

Збій почався близько 11:30 за київським часом.

Найбільше скарг надходить щодо повідомлень - більшість користувачів не можуть відправити або прочитати повідомлення. Третина скарг - щодо проблем підключення до сервера. 13% користувачів повідомили, що не можуть залогінитися в месенджері.

Найбільше збій зачепив користувачів у Центральній і Західній Європі.

Нагадаємо, наприкінці вересня у роботі Telegram стався глобальний збій. Найбільше на роботу месенджера скаржилися жителі Білорусі, України, Росії, Індії, Бразилії та Малайзії.