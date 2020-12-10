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Facebook Messenger припинив роботу майже у всій Європі через серйозний збій

Збій почався близько 11:30 за київським часом.

Facebook Messenger припинив роботу майже у всій Європі через серйозний збій
Фото: Телеканал 24

У роботі Facebook Messenger стався серйозний збій майже у всій Європі.

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ" з посиланням на сервіс Downdetector.

Збій почався близько 11:30 за київським часом.

Найбільше скарг надходить щодо повідомлень - більшість користувачів не можуть відправити або прочитати повідомлення. Третина скарг - щодо проблем підключення до сервера. 13% користувачів повідомили, що не можуть залогінитися в месенджері.

Найбільше збій зачепив користувачів у Центральній і Західній Європі.

Нагадаємо, наприкінці вересня у роботі Telegram стався глобальний збій. Найбільше на роботу месенджера скаржилися жителі Білорусі, України, Росії, Індії, Бразилії та Малайзії.

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