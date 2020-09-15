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У роботі Telegram стався глобальний збій

Найбільше на роботу месенджера скаржаться жителі Білорусі, України, Росії, Індії, Бразилії та Малайзії.

У роботі Telegram стався глобальний збій
Фото: downdetector.ru

Користувачі по всьому світу повідомляють про проблеми у роботі месенджера Telegram у вівторок,15 вересня.

Про це свідчать дані сервісу downdetector.

Найбільше на роботу месенджера скаржаться жителі Білорусі, України, Росії, Індії, Бразилії та Малайзії.

Більшість користувачів скаржаться на проблеми з під’єднанням до мережі Інтернет. Спостерігаються також проблеми з відправкою повідомлень.

Фото: downdetector.ru

Нагадаємо, в липні в роботі американського виробника GPS-навігаторів і спортивних смарт-годинників стався збій через атаку хакерів. Збій також вплинув на кол-центри компанії.

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