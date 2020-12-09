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SpaceX за секунду до старту скасувала запуск прототипу для польоту на Марс

Випробування відклали на один день.

SpaceX за секунду до старту скасувала запуск прототипу для польоту на Марс
Фото: скрін відео

Американська компанія SpaceX скасувала запуск прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship за 1,3 секунди до старту.

Як пояснили в компанії, відбулося автоматичне відключення одного з двигунів Raptor.

У SpaceX заявили, що випробування відкладені на один день, однак вікно для можливого польоту доступне також 10 грудня.

Восьму тестову модель багаторазового міжпланетного корабля Starship планували запустити на 15 кілометрів та згодом здійснити керовану вертикальну посадку назад на стартовий майданчик о 00:37 за Києвом.

Метою польоту є проведення цілої низки випробувань двигунів Raptor, а також протестувати аеродинамічні можливості корабля під час польоту та посадки.

Як зазначає Spacex, наступна тестова модель Starship 9 і 10 вже майже готові до запусків, а 11,12,13,14,15 та 16-та модифікації Starship зараз виготовляються.

У тестовому прототипі SN8, на відміну від ракети-носія Falcon 9, де встановлено двигуни Merlin, підйомну потужність забезпечують три двигуни Raptor.

Нагадаємо, у травні корабель Маска для польотів на Місяць і Марс вибухнув під час випробувань двигуна. Вибух стався за день до того, як SpaceX запланувала запуск космонавтів на Міжнародну космічну станцію.

Це був не перший інцидент з прототипом. У кінці лютого спроба виконати наддув Starship рідким азотом також привела до вибуху і знищення ракети.

Торік у листопаді інший прототип корабля Starship Mk1 вибухнув під час випробувань на герметичність в Бока-Чіка. Тоді співробітники SpaceX тестували паливні баки ракети, їх намагалися до межі заповнити кріогенною рідиною (рідким киснем або азотом). Однак під час випробування верхня перегородка ракети розірвалася і вилетіла за межі стартового майданчика, після чого з апарату повалили густі клуби диму.

У квітні цього року SpaceX стала однією з трьох американських компаній, які отримали $1 млрд від NASA на створення ракет, здатних доставляти вантажі на Місяць. У травні SpaceX була надана ліцензія на здійснення польотів для Starship.

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