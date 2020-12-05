Монумент відкрито у 23-тю річницю повернення Каденюка з космосу на Землю на шатлі "Колумбія".

Сьогодні, 5 грудня на Байковому кладовищі відкрито пам'ятник легендарному українському космонавту, Герою України Леоніду Каденюку.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Монумент відкрито у 23-тю річницю повернення Леоніда Каденюка з космосу на Землю на шатлі "Колумбія".

Участь у відкритті взяв президент України Володимир Зеленський.

Фото: пресслужба ОПУ

“Як відомо, Глава держави ініціював пришвидшення створення пам'ятника першому українському космонавту, який пішов із життя в січні 2018 року. Оскільки на проведення робіт за державний кошт через бюрократичні процедури могли піти роки, було відкрито благодійний фонд, до якого могли долучитися всі охочі. Ескіз монумента обрала родина космонавта”, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба ОПУ

“Я вважаю, що ми дуже вчасно все зробили, адже 28 січня Леоніду Каденюку виповнилося б 70 років, і людям буде куди прийти та вшанувати його пам'ять”, – наголосив президент.

Фото: пресслужба ОПУ

Зеленський також зазначив, що з часів польоту Леоніда Каденюка в космос Україна не мала таких великих проривів у аерокосмічній галузі.

“Україна повинна робити все, щоб відновити цю галузь. А без таких людей, як Каденюк, це неможливо. І вони не можуть з'явитися просто так – потрібно вшановувати історію. Це обов'язок держави”, – сказав він.

Після покладання квітів до монумента Президент поспілкувався з родиною Леоніда Каденюка та присутніми на церемонії. Зокрема, він пообіцяв дружині космонавта Вірі Каденюк посприяти у розв'язанні питання щодо збільшення матеріальної підтримки його родини з боку держави.

Нагадаємо, НБУ випустив сувенірну банкноту на честь Каденюка. Це перша українська сувенірна банкнота з вертикальним дизайном.

Леонід Каденюк 1997 року здійснив політ на американському космічному шатлі “Колумбія” (місія STS-87) у складі міжнародного екіпажу. Український космонавт-дослідник виконав широкий спектр робіт у рамках спільного українсько-американського експерименту, завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст і розвиток вищих рослин.

Каденюк помер 31 січня 2018 року на 68-му році життя під час пробіжки в районі Царського села в Печерському районі Києва.