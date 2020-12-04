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Випускників шкіл хочуть звільнити від підсумкової атестації у 2021 році через коронавірус

Для абітурієнтів ЗНО буде проведено у встановлені терміни.

Випускників шкіл хочуть звільнити від підсумкової атестації у 2021 році через коронавірус
Фото: facebook/Могилянка чекає на тебе

Випускників, які 2021 року завершують здобуття повної загальної середньої освіти, через поширення коронавірусу можуть звільнити від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, пише Освіта.ua.

За його словами, в УЦОЯО розроблено кілька моделей проведення ЗНО у 2021 році. Відповідно до деяких з них пропонується звільнення від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО здобувачів повної загальної середньої освіти.

Наразі в Центрі визначили пріоритетною модель, за якої державна підсумкова атестація для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, відбуватиметься за вибором випускника – або в закладі освіти (письмова чи усна форма, зокрема з використанням дистанційних технологій), або у формі ЗНО.

Утім, такий вибір зможуть робити, тільки ті, хто не планує вступати до університетів. Для абітурієнтів ЗНО буде проведено у встановлені терміни.Валерій Бойко зазначив, що відповідно до чинного законодавства проходження ДПА за рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів має обов’язково здійснюватися у формі ЗНО, окрім випадків, визначених законодавством.

У зв’язку з цим, у разі обрання такої моделі проведення ЗНО-2021 Верховна Рада має прийняти відповідні законодавчі зміни.

Як повідомляли, пробне ЗНО-2021 відбудеться 10 квітня, зареєструватися для участі в ньому можна з 5 по 19 січня. Цього року пробне тестування можна пройти лише з одного предмета.

30 вересня Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО-2021. Реєстрація стартує 1 лютого, основна сесія - 21 травня.

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