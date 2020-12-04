На Одещині суд скасував російську як регіональну мову

Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними.

Одеський окружний адміністративний суд скасував регіональну мову в Одеській області.

Про це повідомив у Facebook активіст Святослав Літинський.

"В Одеській області (рішення облради) - скасовано регіональну мову. Вчора відповідне рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд. Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними", - написав Літинський.

Раніше регіональну мову скасували в Одесі.

Нагадаємо, у серпні 2012 Одеська міськрада надала російській мові статус регіональної. У міськраді наполягали, що слово "Одеса" пишеться з двома "с".

У тому ж місяці російська мова стала регіональною в усій Одеській області.