Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Виправданого "суддю Майдану" Кицюка обрали суддею довічно
Виправданого "суддю Майдану" Кицюка обрали суддею довічно
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагорному Карабасі
Азербайджан вперше оприлюднив втрати у війні в Нагорному Карабасі
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Аграрії просять Зеленського призначити нардепа Івченка міністром агрополітики
Аграрії просять Зеленського призначити нардепа Івченка міністром агрополітики
Позов проти історії. Велика розповідь про сучасну "Справу Василя Стуса"
Позов проти історії. Велика розповідь про сучасну "Справу Василя Стуса"
Посол України в Австрії Олександр Щерба: «Австрія не є адвокатом Російської Федерації, вона далека від того»
Посол України в Австрії Олександр Щерба: «Австрія не є адвокатом Російської Федерації, вона далека від того»
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської Прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської Прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Одещині суд скасував російську як регіональну мову

Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними.

На Одещині суд скасував російську як регіональну мову
Фото: dumskaya.net

Одеський окружний адміністративний суд скасував регіональну мову в Одеській області.

Про це повідомив у Facebook активіст Святослав Літинський.

"В Одеській області (рішення облради) - скасовано регіональну мову. Вчора відповідне рішення виніс Одеський окружний адміністративний суд. Відтепер усі посилання на рішення обласної ради про впровадження регіональної мови є нікчемними", - написав Літинський.

Раніше регіональну мову скасували в Одесі.

Нагадаємо, у серпні 2012 Одеська міськрада надала російській мові статус регіональної. У міськраді наполягали, що слово "Одеса" пишеться з двома "с". 

У тому ж місяці російська мова стала регіональною в усій Одеській області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також