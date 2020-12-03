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Фігуранта справи Гандзюк Ігоря Павловського звільнили з-під варти

Його звільнили через те, що сплив термін його тримання під вартою.

Фігуранта справи Гандзюк Ігоря Павловського звільнили з-під варти
Фото: Lb.ua

Фігуранта справи щодо вбивства херсонської активістки та заступниці міського голови Катерини Гандзюк Ігоря Павловського відпустили з-під варти.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на його адвоката Володимира Сергета.

За словами захисника, Павловського звільнили через те, що сплив термін його тримання під вартою.

"У нього закінчився запобіжний захід 24-го листопада. Прокуратура щодо нового запобіжного заходу не подавала", – сказав Сергет.

Подальші дії у цій справі він коментувати відмовився.

Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла в лікарні в листопаді 2018 року після трьох місяців лікування від хімічних опіків. Активістку облили кислотою біля її будинку в Херсоні.

6 червня 2019 суд виніс вироки виконавцям нападу на Гандзюк - вони отримали від 3 до 6,5 років ув'язнення. Павловського судять окремо. Слідство вважає його посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Також у лютому Павловському оголосили нову підозру - викрадення авто.

Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

18 вересня повідомляли, що Павловський погодився співпрацювати зі слідством та зобов'язався давати викривальні покази щодо організаторів та замовників злочину. 1 жовтня Павловський підтвердив провину Мангера в замовленні вбивства Гандзюк і пояснив, що давав неправдиві свідчення про непричетність Мангера через погрози.

16 жовтня Приморський районний суд Одеси визнав Ігоря Павловського винним у приховуванні злочину проти Гандзюк та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі умовно.

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