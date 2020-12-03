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Окупанти сім разів обстріляли та намагалися дистанційно замінувати позиції ЗСУ на Донбасі

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Окупанти сім разів обстріляли та намагалися дистанційно замінувати позиції ЗСУ на Донбасі
Фото: Макс Левин

З початку доби російсько-окупаційні війська на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, бойовики здійснили декілька пострілів з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. На цій самій ділянці чотири рази було зафіксоване дистанційне мінування позицій ЗСУ, окупанти використовували заборонені міни ПОМ-2.

Окрім того, пострілами з протитанкового гранатомета російсько-окупаційні війська порушували проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне.

"Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, 1 грудня збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі. Втрат серед ЗСУ не було.

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