Чому мешканці Києва обирають жити на лівому березі. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Чому мешканці Києва обирають жити на лівому березі. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
У Німеччині водій авто наїхав на пішоходів, загинуло 5 людей (оновлено)
У Німеччині водій авто наїхав на пішоходів, загинуло 5 людей (оновлено)
Кабмін готує тотальне тестування українців на COVID-19
Кабмін готує тотальне тестування українців на COVID-19
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Впливовий угорський політик пішов у відставку через секс-вечірку у Брюсселі
Впливовий угорський політик пішов у відставку через секс-вечірку у Брюсселі
Будувати Запорізький міст буде легендарний плавучий кран "Захарій"
Будувати Запорізький міст буде легендарний плавучий кран "Захарій"
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти п’ять разів порушили перемир’я біля Водяного

Вогневі провокації противника не несли загрози нашим військовим.

Окупанти п’ять разів порушили перемир’я біля Водяного
Фото: Макс Левин

За минулу добу російські найманці на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню біля Водяного. З початку поточної доби на цій ділянці зафіксовано два порушення мирних домовленостей з боку окупантів.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 2 грудня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації і її найманців зафіксовано поблизу Водяного. Там противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета і стрілецької зброї, а також здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські найманці двічі порушили режим тиші на Донбасі.

Поблизу Водяного ворог застосував кілька мін калібром 120 міліметрів, а також здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши кілька заборонених мін ПОМ-2

"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - підсумували в штабі ООС.

Як повідомляли, 1 грудня збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі. Втрат серед ЗСУ не було.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також