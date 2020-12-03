Окупанти п’ять разів порушили перемир’я біля Водяного

За минулу добу російські найманці на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню біля Водяного. З початку поточної доби на цій ділянці зафіксовано два порушення мирних домовленостей з боку окупантів.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

"За минулу добу, 2 грудня, на більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації і її найманців зафіксовано поблизу Водяного. Там противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета і стрілецької зброї, а також здійснив дистанційне мінування позицій наших військ, використавши декілька заборонених мін ПОМ-2. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські найманці двічі порушили режим тиші на Донбасі.

Поблизу Водяного ворог застосував кілька мін калібром 120 міліметрів, а також здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використавши кілька заборонених мін ПОМ-2

"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - підсумували в штабі ООС.

Як повідомляли, 1 грудня збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі. Втрат серед ЗСУ не було.