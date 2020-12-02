Правоохоронці прибули на виклик через бійку.

У Києві патрульні затримали жінку, яка привселюдно вживала речовини, схожі на наркотики.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У вівторок ввечері патрульні приїхали на виклик через бійку в торговельному центр на вулиці Декабристів. Як виявилося, учасники конфлікту самостійно владнали його до приїзду правоохоронців.

"Патрульні саме збиралися виходити з приміщення, коли їхню увагу привернула жінка. Громадянка сиділа за столиком та, попри присутність інших людей, нюхала зі столика білий порошок. У жінки також був із собою пакетик з такою ж білою речовиною", - повідомили патрульні.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Фото: facebook.com/kyivpatrol

На запитання інспекторів громадянка підтвердила, що вживає наркотик. Патрульні її затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції.

Нагадаємо, у вересні поліція затримала чоловіка, який намагався квадрокоптером доставити наркотики в Лук'янівське СІЗО.