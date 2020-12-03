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На Херсонщині СБУ викрила схему ухилення від сплати податків на 8 мільйонів гривень

Для реалізації оборудки зловмисник створив групи фіктивних ФОПів, через які він постачав продовольчу продукцію на виробничі потужності в різних регіонах. 

На Херсонщині СБУ викрила схему ухилення від сплати податків на 8 мільйонів гривень
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України викрила у Херсонській області факти організації схеми систематичного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За попередніми даними слідства, представник місцевої комерційної структури налагодив механізм мінімізації обов’язкових платежів до державного бюджету. Для реалізації оборудки ділок створив групи фіктивних ФОПів, через які він постачав продовольчу продукцію на виробничі потужності в різних регіонах. Після цього готові товари надходили до мереж гуртової та роздрібної торгівлі", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою СБУ, тільки за перше півріччя поточного року через протиправну діяльність фігурантів держава недоотримала 8 мільйонів гривень податкових надходжень до бюджету.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, печатки і штампи підприємств, фінансово-господарську документацію із доказами незаконних дій, а також чорну бухгалтерію і понад 4,5 мільйона готівки, отриманої від протиправної діяльності.

Зараз триває досудове слідство.

Нагадаємо, у листопаді СБУ викрила схему привласнення бюджетних коштів під час ремонту лікарень і шкіл на Луганщині.За час функціонування схеми зловмисники здійснили ремонтні роботи на 17 соціальних об’єктах на загальну суму понад 50 мільйонів гривень.

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