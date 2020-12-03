Вбивство працівника Адміністрації Президента: Прокурор попросив для нападника 9 років тюрми

Злочин стався у березні 2019 року на вул. Багговутівській у Києві.

Прокуратура Києва просить суд призначити покарання у вигляді позбавлення волі на 9 років для громадянина Вірменії, якого звинувачують у нападі на перехожого навесні минулого року. Потерпілий - співробітник Адміністрації Президента України Олександр Бухтатий - від отриманих травм помер.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що злочин стався у березні 2019 року на вул. Багговутівській у Києві.

"Обвинувачений разом зі спільником вчинили розбійний напад на перехожого, завдавши йому не менше чотирьох ударів в область голови. Тіло потерпілого зранку наступного дня знайшли місцеві мешканці. Загиблим виявився співробітник Адміністрації Президента України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачений визнав свою вину частково. Заслухавши сторони, суд продовжив строк тримання під вартою обвинуваченого. Наступне судове засідання призначене на 20 січня 2021 року.

Нагадаємо, 14 березня 2019 року в Києві було виявлено вбитим співробітника Адміністрації Президента України Олександра Бухтатого. Один з нападників, 25-річний громадянин Вірменії, незабаром був затриманий. Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 187 КК (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя людини, яка зазнала нападу). У затриманого вилучили речовий доказ - мобільний телефон потерпілого.