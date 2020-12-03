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Зеленський присвоїв бійцю "Айдара" звання героя України посмертно

Рішення про нагороду ухвалене з огляду на особисту мужність і героїзм бійця.

Зеленський присвоїв бійцю "Айдара" звання героя України посмертно
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовослужбовцю батальйону "Айдар" Ігорю Філіпчуку, який загинув в результаті бою з російськими військами біля Хрящеватого.

Про це йдеться в указі президента №536/2020.

"Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Філіпчуку Ігорю Ярославовичу – солдату (посмертно)", - сказано в указі.

Рішення про нагороду ухвалене з огляду на особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, йдеться в указі.

Нагадаємо, 27 листопада Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно генеральному директору Конструкторського бюро "Південне" Олександру Дегтяреву, який помер від коронавірусу.

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