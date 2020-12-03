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СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі"

Обшуки пов’язані із виконанням зовнішньоекономічних контрактів.

СБУ проводить обшуки в "Укроборонпромі"
Фото: СБУ

Співробітники СБУ проводять обшуки у приміщеннях ДК "Укроборонпром" та компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт".

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

"Укроборонпром повідомляє, що сьогодні, 3 грудня 2020 року, співробітниками СБУ проводяться обшуки у приміщеннях Концерну та компанії-спецекспортера "Укрспецекспорт", яка є учасником Концерну.Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва. Обшуки пов’язані із виконанням зовнішньоекономічних контрактів", - йдеться в повідомленні.

Зараз і Концерн, і Укрспецекспорт працюють у штатному режимі.

"Укроборонпром та Укрспецекспорт забезпечують максимальне сприяння правоохоронцям та надають всю інформацію та документи у межах ухвали суду", - додали в "Укроборонпромі".

Нагадаємо, 23 листопада цього року Укроборонпром та Національне антикорупційне бюро України підписали Меморандум у сфері запобігання та протидії корупції, а також іншим злочинам, підслідним НАБУ, у сфері управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі. 

Вчора очільник Херсонської обласної держадміністрації Юрій Гусєв очолив державний концерн "Укроборонпром".

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