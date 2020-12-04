Рабство – найтяжче з усіх нещасть

Україна у ТОП-5 країн Європи, чиї громадяни стають жертвами сучасної работоргівлі . Це, на жаль, наша гірка правда.

Фото: uzhgorod.net.ua

Як відомо, є багато форм примусової експлуатації людей – сексуальне, трудове рабство, використання у жебракуванні та у виготовленні порнопродукції і навіть вилучення органів.

3 грудня 70 років тому Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію по боротьбі з торгівлею людьми.

Протидіяти сучасній работоргівлі треба на міжнародному, національному та локальному рівні.

Міжнародна співпраця країн – це викриття мережі транскордонної мафії, що перевозить рабів з однієї країни в іншу. Зараз через карантин цей процес пригальмувався, але злочинці скоро своє надолужать.

Національний рівень боротьби з рабством – це притягнення до відповідальності правоохоронцями мафіозних агентів в Україні; створення державою умов, за яких люди не кидались би на першу ліпшу сумнівну вакансію про роботу за кордоном, а могли б заробляти у себе на батьківщині.

Локальний рівень – це зусилля кожного з нас, наших рідних та близьких. Наша обачність, ретельна перевірка тих, хто пропонує вам роботу, допомога тим, хто вже потрапив у біду. Часто саме цей рівень найважливіший, і я знаю випадки, коли небайдужість окремих людей рятувала життя інших, які з власної необережності потрапили в халепу.

Отже, друзі, давайте разом боротися зі злом – сучасною работоргівлею, кожен в міру власних зусиль та можливостей. І, об’єднавшись, обов’язково переможемо!