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Київ потрапив у десятку міст з найбруднішим повітрям

Індекс забрудненості  становить 149 при нормі 50.

Київ потрапив у десятку міст з найбруднішим повітрям
Фото: facebook.com/Kolomiiets Dmytro

У Києві зафіксували один із найвищих показників забруднення повітря у світі в рейтингу мегаполісів.

Про це свідчать дані порталу Iqair.

Так, за рівнем забрудненості повітря Київ опинився на 10 місці. На першому - Делі.

Індекс забрудненості в Києві становить 149 при нормі 50.

Нагадаємо, 3 грудня Київ був на 18 місці у рейтингу великих міст з найзабрудненішим повітрям.

У квітні Київ зайняв четверте місце в рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям.У цей час індекс забруднення повітря в Києві становив 133.У тайського міста Чіангмай, яке зайняло перше місце, індекс забруднення повітря становив 169.

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