Молодий чоловік знайшов боєприпас у машині у місцевого фермера.

Граната РГД-5 вибухнула в руках у 17-річного хлопця в Саратському районі на Одещині. Потерпілому довелося частково ампутувати кінцівку.

Пресслужба обласної поліції повідомляє подробиці вибуху.

За даними відомства, молодий чоловік знайшов боєприпас у машині у місцевого фермера. Гранату сховав у транспорті пастух, який заявив, що кілька днів тому знайшов її у полі.

Вибух стався, коли хлопець випасав худобу. Зараз потерпілий перебуває в районній лікарні.

Вилучені уламки гранати правоохоронці направили на експертизу. Триває слідство.

Відомості за даним фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Напередодні повідомляли, що в окупованому Шахтарську дворічна дитина позбулася ока через вибух боєприпаса. Загалом осколкові поранення отримали троє дітей і їхній вітчим, який "показував феєрверк".