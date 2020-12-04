СБУ заблокувала привласнення коштів інвесторів під виглядом участі у біржових торгах

За час існування оборудки, за попередніми оцінками, організатори встигли вивести через анонімні крипто-гаманці понад 3 мільйони доларів США.

Служба безпеки України заблокувала діяльність угруповання, учасники якого привласнювали кошти інвесторів, імітуючи участь у електронних торгах на міжнародних фондових біржах.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організували нелегальний бізнес двоє киян. Вони нелегально придбали клієнтські бази телефонів фінансових та кредитних установ. Ділки орендували шість приміщень у різних районах столиці, де облаштувала кол-центри, в яких працювало понад 500 операторів. Вони телефонували клієнтам від імені трейдингової компанії та радили інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах. Спочатку "брокери" пропонували вкласти невеликі суми, щоб вкладник нібито міг пересвідчитись у надійності пропозиції", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що зловмисники використовували спеціально розроблене програмне забезпечення для демонстрації вкладникам електронних торгів нібито у режимі онлайн. Вони також створювали для клієнтів персональні кабінети, де повідомляли про "зростання" у ціні придбаних акцій, та пропонували збільшити внески.

Ділки виманювали з потерпілих до 5 тисяч доларів США. Після рішення клієнта зняти свої гроші, зловмисники повідомляли йому про банкрутство компанії. За час існування оборудки, за попередніми оцінками, організатори встигли вивести через анонімні крипто-гаманці понад 3 мільйони доларів США.

Правоохоронці під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, мобільні пристрої та програмне забезпечення, яке використовувалось для привласнення коштів інвесторів.

Нагадаємо, у жовтні СБУ викрила угруповання, яке привласнювало кошти під виглядом біржевих торгів. Зловмисники діяли протягом кількох років і встигли привласнити кошти кількох тисяч громадян на суму від $1 до $5 тисяч з кожного.