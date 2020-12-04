Бойовики блокують рух через п’ять КПВВ на Донбасі

Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щоденно та "Новотроїцьке" - двічі на тиждень.

Незаконні збройні формування РФ продовжують блокування руху людей через КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське", "Мар’їнка".

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щоденно та "Новотроїцьке" - двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором", - заявили в ДПСУ.

Протягом тижня військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили в КПВВ "Станиця Луганська" до тимчасово окупованої території України - 5603 особи, на контрольовану територію - 5078 осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" – 209 громадян та 36 транспортних засобів проїхали в бік тимчасово окупованого Донецька, водночас 112 осіб та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.

У Держприкордонслужбі зазначили, що всього російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 14 громадян, з яких 9 навпроти КПВВ "Станиця Луганська", 2 навпроти КПВВ "Новотроїцьке" і 3 навпроти КПВВ "Мар’їнка".

"Упродовж тижня до тимчасово окупованої території України міжнародними організаціями доправлено гуманітарні вантажі. Так, через КПВВ "Новотроїцьке" проїхало 9 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста та 3 вантажних автомобілі від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові і гігієнічні набори, офісне приладдя, будівельні матеріали, побутову хімію та медичні засоби. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 157 тонн", - додали в ДПСУ.

Нагадаємо, вчора посли Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі відвідали КПВВ "Золоте" у Луганській області. Вони проінспектували безпекову ситуацію.

10 листопада Україна відкрила всі КПВВ на лінії розмежування. Бойовики забороняли перетин у Золотому і Щасті.Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявляла, що російська сторона блокує роботу та повертає громадян на контрольований Україною бік лінії розмежування.

Для пропуску через КПВВ громадяни мають дати згоду на проведення заходів обов'язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України №392 від 20 травня 2020 року.

КПВВ були закриті з метою запобігання поширенню коронавірусу.