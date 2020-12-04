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У КМДА розповіли, як цьогоріч святкуватимуть Новий рік у столиці

Цього року в Києві буде новий новорічний маршрут: від арки Дружби народів через пішохідний міст і Андріївський узвіз до Контрактової площі.

У КМДА розповіли, як цьогоріч святкуватимуть Новий рік у столиці
Фото: EPA/UPG

Цьогоріч у Києві головну ялинку країни традиційно відкриють 19 грудня на Софійській площі. Вона буде штучною. Святкування відбуватиметься без масових заходів і фудкортів, але із сувенірами та зі снеками.

Про це повідомив на брифінгу начальник відділу координації та моніторингу проведення масових заходів у місті Києві та реалізації проєктів апарату КМДА Кирило Воронін.

"Враховуючи ситуацію з коронавірусом, було вирішено відмовитися від традиційного формату святкування із залученням фудкортів, концертів, анімаційних програм. На киян і гостей столиці на Софійській площі чекатимуть артінсталяції, сувеніри, напої та снеки", - сказав Воронін.

За його словами, рух у центрі столиці перекривати не будуть.

Цього року в Києві буде новий новорічний маршрут: від арки Дружби народів через пішохідний міст і Андріївський узвіз до Контрактової площі. Упродовж маршруту будуть розміщені світлові артінсталяції.

На Контрактовій площі відкриють ковзанку на відкритому повітрі. Також там буде встановлено другу святкову ялинку, третю - під Аркою дружби народів. Цю ялинку назвали "головною", тематика локації - Кришталевий замок. 

Нагадаємо, міська влада Вінниці ухвалила рішення цього року не встановлювати новорічну ялинку в центрі міста через коронавірус. Усі новорічні заходи переведуть в онлайн-формат. 

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