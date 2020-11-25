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У Вінниці відмовилися від новорічної ялинки

Усі новорічні заходи переведуть в онлайн-формат.

У Вінниці відмовилися від новорічної ялинки
Фото: Сергій Моргунов

Міська влада Вінниці ухвалила рішення цього року не встановлювати новорічну ялинку в центрі міста. 

Про це повідомив у Facebook міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

"В цьому році головної вінницької ялинки в Центральному парку ім. Леонтовича не буде, а святкові заходи будуть перенесені в онлайн-формат. Але ми збережемо традицію святкової ілюмінації на магістральних вулицях та прикрашення центру міста", - написав мер Вінниці.

Моргунов додав, що на Майдані Незалежності встановлять вертеп.

"Чи не щодня в Україні з’являються нові антирекорди. Я щиро бажаю, щоб новорічні свята вінничани зустріли не в лікарні, а в сімейному колі. І не наражали себе та рідних на небезпеку підхопити вірус", - додав міський голова Вінниці.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку епідемії коронавірусу і ймовірного карантину на зимові свята.Він пояснив, що остаточну ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити на початку грудня. Завдяки обмеженням на вихідні в Україні фіксується зменшення мобільності населення до найнижчого рівня, як було під час локдауну весною.

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