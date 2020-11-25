Міністр заявив, що з медичної точки зору локдаун на три тижні - це найкращий метод боротьби з епідемією.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив можливість локдауну.

В ефірі "України 24" у середу вранці Степанов сказав, що з медичної точки зору локдаун на три тижні - це найкращий метод боротьби з епідемією.

"Але є інша сторона - це економіка нашої країни, інше життя, яке теж дуже важливе. І коли ми пропонуємо жорсткий карантин, відразу є розрахунки Міністерства економіки, Міністерства фінансів, чи можемо ми це витримати", - сказав міністр.

Після цього він додав, що "можуть бути такі обставини, коли ми будемо змушені це (локдаун - LB.ua) ввести суто з точки зору збереження нашого життя".

Коли саме можуть ввести локдаун, Степанов не сказав. За його словами, поки щоденний приріст кількості хворих залишається в межах 15 тисяч, "медична система працює в достатньо напруженому графіку, але це не критичні речі".

Водночас міністр прокоментував претензії до поганої системи відстеження хворих і пояснив, що держава не може якісно контролювати дотримання людьми самоізоляції.

Міністр як приклад навів серпень цього року, коли 110 тисяч людей були визначені контактними і повинні були знаходитися на самоізоляції. "Але можливості поліції, яка повинна була їх контролювати, є обмеженими. Тому ми говоримо про те, що давайте зробимо більш автоматичний режим через додаток «Дій вдома»", - сказав Степанов.

Якщо це вдасться зробити, поліція буде реагувати і по можливості притягати порушників до відповідальності.

Проте він визнав, що з цим можуть виникнути проблеми, тому що потрібні чутливі зміни в законодавство.

"Якщо ми говоримо про систему відстеження і беремо за приклад азійські країни, нам потрібно суттєво змінювати законодавство. Це перш за все закон про персональні дані. Думаю, що рівень цей змін дуже великий. Але суспільству принаймні потрібно показати, що треба прийняти. Якщо є погодження суспільства, це треба робити... Нам необхідно, щоб було дві речі: відстеження і покарання за недотримання самоізоляції. Це основний момент. Як тільки нема покарання - ми можемо цього не дотримуватися і вважаємо це нормальним. Хоча, коли мова йде про наше здоров'я, це виглядає дивним", - сказав Степанов.

Нагадаємо, міністр культури Олександр Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята. Він вважає, що краще відмовитися на свята від масових заходів і провести їх в режимі онлайн.

Раніше у МОЗ заявили, що вимагатимуть від уряду запровадження в Україні більш жорсткого карантину, якщо щоденно виявлятимуть 30 тисяч хворих на коронавірус.

Сьогодні набула чинності постанова парламенту, відповідно до якої уряд має інформувати про посилення карантину щонайменше за сім днів. Нині до кінця листопада діє карантин вихідного дня.