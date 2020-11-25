Шмигаль: "Готуємося до всіх можливих сценаріїв і ймовірного карантину на зимові свята"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку епідемії коронавірусу і ймовірного карантину на зимові свята.

Про це голова уряду повідомив на засіданні.

Він пояснив, що остаточну ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити на початку грудня. Завдяки обмеженням на вихідні в Україні фіксується зменшення мобільності населення до найнижчого рівня, як було під час локдауну весною.

"Результатом (карантин. - Ред.) має стати вихід на плато на початку грудня. Певне покращення вже є сьогодні по кількості зайнятих місць у лікарнях", - додав Шмигаль.

Він наголосив, що зараз про введення більш жорстких заходів не йдеться, але "кінець грудня-початок січня - це період свят, може дати поштовх до сплеску захворюванності".

"Уряд говорить відкрито, що розробляємо план реагування на такі ситуації і на випадок погіршення. Наші кроки мають бути зрозумілими", - відзначив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, що міністр культури Олександр Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята. Він вважає, що краще відмовитися на свята від масових заходів і провести їх в режимі онлайн.

Раніше у МОЗ заявили, що вимагатимуть від уряду запровадження в Україні більш жорсткого карантину, якщо щоденно виявлятимуть 30 тисяч хворих на коронавірус.

Сьогодні набула чинності постанова парламенту, відповідно до якої уряд має інформувати про посилення карантину щонайменше за сім днів. Нині до кінця листопада діє карантин вихідного дня.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив можливість локдауну. Коли саме можуть ввести локдаун, Степанов не сказав. За його словами, поки щоденний приріст кількості хворих залишається в межах 15 тисяч, "медична система працює в достатньо напруженому графіку, але це не критичні речі".