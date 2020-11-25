За 8 місяців карантину Україна виплатила безробітним понад 13 млрд гривень

Заборгованості по виплаті допомоги по безробіттю немає.

Упродовж карантину, тобто з 12 березня 2020 року і до сьогодні, виплачено 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані в центрах зайнятості. Заборгованості по виплаті допомоги по безробіттю немає.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Пресслужба міністерства зазначає, що з метою фінансової підтримки малого та середнього бізнесу Урядом було виділено із фонду боротьби з СОVID-19 2,8 млрд грн на програму допомоги по частковому безробіттю. Станом на сьогодні вже профінансовано 2,5 млрд грн.

"Боротьба з безробіттям може бути ефективною лише при комплексному підході. З цією метою ми запустили різні механізми підтримки. Це і програма по частковому безробіттю, завдяки якій вдалося зберегти робочі місця для 373,7 тисяч громадян. Це і програма "5-7-9", однією з умов якої було збереження чисельності персоналу. Це і посилення роботи регіональних служб зайнятості, за сприяння яких за період карантину роботу отримали 419 тисяч людей", - розповів Ігор Петрашко.

Міністр наголосив, що останніми урядовими ініціативами для програми допомоги по частковому безробіттю додатково було виділено 80 млн грн. а для покриття потреб у своєчасній виплаті допомоги по безробіттю - майже 1,2 млрд. грн.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом до парламенту буде внесено законопроєкти про допомогу бізнесу і громадянам в умовах карантину. Зокрема, глава держави пообіцяв податкові канікули, списання боргів та виплату 8000 грн компенсації.

За словами радника глави держави Олега Устенка, допомогу бізнесу збираються фінансувати з ковідного фонду.

За даними Мінфіну, станом на 20 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 41 млрд грн, що становить 62% від загальної суми в 66 млрд грн.