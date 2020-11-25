45% українців виступили за функціонування храмів під час карантину, але з обмеженнями

Під час жорсткого карантину в березні-травні 68% опитаних не відвідували церкву.

45% українців впевнені, що під час пандемії коронавірусу храми і молитовні будинки мають функціонувати, але з дотриманням усіх санітарних правил. 12% висловилися проти будь-яких обмежень.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром Разумкова з 1 по 8 жовтня.

"Відносна більшість (45%) громадян упевнені,що під час пандемії храми і молитовні будинки мають функціонувати, але з дотриманням усіх санітарних правил (від 60% жителів Заходу до 28% – Півдня, від 67% вірян УГКЦ до 37% “просто християн”)", - йдеться у повідомленні за результатами дослідження.

Разом із тим 36% опитаних упевнені, що храми і молитовні будинки функціонувати не повинні, оскільки це небезпечно (від 63% жителів Півдня до 21% – Заходу, від 47% “просто християн” до 17% вірних УГКЦ).

Лише 12 % опитаних висловилися проти будь-яких обмежень у функціонуванні храмів і молитовних будинків (від 15% жителів Заходу до 4% – півдня, від 19% вірних УПЦ(МП) до 6% “просто християн”).

Для того, щоб карантинні обмеження не перешкоджали дотриманню принципу свободи совісті і реалізації потреб віруючих, була організована трансляція релігійних відправ у мережі Інтернет. Участь у цих відправах брали 13% опитаних (від 39% жителів Заходу до 4-5% жителів решти регіонів, від 56% вірних УГКЦ до 6% “просто християн” і “просто православних”).

Результати дослідження засвідчили, що під час жорсткого карантину в березні-травні більшість (68%) опитаних не відвідували церкву або молитовний будинок (від 61% жителів Заходу до 77% – Півдня і Сходу); ще 26% – скоротили частоту відвідувань, і лише 7% – не зважили на карантин (від 11% вірних УПЦ(МП) до 3% – УГКЦ).

Нагадаємо, минулого тижня відбулася зустріч урядовців з Всеукраїнською радою церков. Прем’єр-мінстр Денис Шмигаль закликав церковних лідерів не допустити спалаху ковіду у період зимових свят.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що МОЗ у майбутньому готове розглянути норму, яка працювала раніше, про обмеження кількості людей у храмах на метр квадратний площі будівлі.