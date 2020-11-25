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Канада виділить Україні $7 млн на боротьбу з насильством

25 листопада стартувала міжнародна кампанія "16 днів проти насильства".

Канада виділить Україні $7 млн на боротьбу з насильством
Фото: sdecoret/Depositphotos

Уряд Канади профінансує новий проєкт на суму 7 млн доларів для допомоги 30 українським громадам у запобіганні та відповіді на сексуальне та гендерно обумовлене насильство.

Про це сказала посол Канади в Україні Лариса Галадза у виступі на відкритті виставки "Річ у тім…", присвяченої проблемі домашнього насильства, повідомляє Укрінформ.

"Викорінення сексуального і гендерно обумовленого насильства є ключовим пріоритетом для Канади як вдома, так і тут, в Україні... Мені дуже приємно оголосити про фінансування урядом Канади нового проєкту вартістю 7 млн доларів для допомоги 30 громадам задля запобігання та відповіді на сексуальне та гендерно обумовлене насильство. На загальнодержавному рівні проєкт також допомагатиме національним інституціям надавати послуги жертвам і фінансуватиме програми запобігання насильству", - сказала Галадза.

Вона додала, що реалізовуватиме цей проєкт Фонд народонаселення ООН і висловила сподівання на подальшу тісну співпрацю з цього питання з урядом України та місцевою владою і громадськими організаціями.

Сьогодні стартувала міжнародна кампанія "16 днів проти насильства". Вона проводиться щорічно з 25 листопада до 10 грудня. Її мета - привернути увагу суспільства, навчити не замовчувати проблему і не відвертатися від тих, кому вкрай потрібна допомога.

Нагадаємо, у вересні Зеленський назвав домашнє насилля другою після ковіду проблемою в Україні. Президент підписав указ про запобігання домашньому насильству.

В Україні за пів року кількість повідомлень про домашнє насильство збільшилася на 40%. При цьому в період карантину в поліції не фіксували значного збільшення повідомлень.

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