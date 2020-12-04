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Голові МОЗ Степанову довіряють 19% українців, при цьому 37% громадян його не знають, - опитування

Серед ключових медичних інституцій українці найбільше довіряють ВООЗ.

Голові МОЗ Степанову довіряють 19% українців, при цьому 37% громадян його не знають, - опитування
Фото: facebook/ Максим Степанов

Серед ключових медичних інституцій українці найбільше довіряють Всесвітній організації охорони здоров’я.

Про це свідчать результати опитування групи "Рейтинг".

Так, ВООЗ довіряють 47% опитуваних, не довіряють цій установі - 32%.

Міністерству охорони здоров’я України довіряють 33%, не довіряють - 54%. Нацслужбі здоров’я довіряють 24%, не довіряють - 40%, нічого не знають про її діяльність - 29%. Центру громадського здоров’я довіряють 21%, не довіряють - 38%, нічого не знають про його діяльність - 34%.

Комітету Верховної Ради з питань здоров`я нації, медичної допомоги та медичного страхування довіряють 15%, не довіряють – 54%, нічого не знають про його діяльність - 24%. В динаміці за останні кілька місяців спостерігається зростання рівня довіри до державних управлінських інституцій у сфері медицини.

Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19%, не довіряють - 34%, не знають такого - 37%. Ексміністру Уляні Супрун довіряють 15%, не довіряють - 67%, не знають її - 12%. Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8-10%, не довіряють - близько третини.

Дитячому лікарю, телеведучому Євгену Комаровському довіряють 66%, не довіряють – 20%.

Головному санітарному лікарю Віктору Ляшку довіряють 32%, не довіряють – 39%, не знають його – 20%. 70% опитаних вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе та родини. 35% постійно носять маски, 63% - носять їх лише у місцях великого скупчення людей (транспорт, магазини, ринки тощо). Лише 2% нехтують носінням масок.

Нагадаємо, більшість українців підтримують введення локдауну на новорічні свята.

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