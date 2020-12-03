Чому мешканці Києва обирають жити на лівому березі. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Чому мешканці Києва обирають жити на лівому березі. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Лікар Андрій Пеньков про антибіотики і ковід. Чим загрожує безконтрольний прийом ліків
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Загальнонаціональний локдаун: у Кабміні розповіли, що буде з міжміським сполученням
Загальнонаціональний локдаун: у Кабміні розповіли, що буде з міжміським сполученням
Впливовий угорський політик пішов у відставку через секс-вечірку у Брюсселі
Впливовий угорський політик пішов у відставку через секс-вечірку у Брюсселі
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Кабмін готує тотальне тестування українців на COVID-19
Кабмін готує тотальне тестування українців на COVID-19
У Німеччині водій авто наїхав на пішоходів, загинуло 5 людей (оновлено)
У Німеччині водій авто наїхав на пішоходів, загинуло 5 людей (оновлено)
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
Тимофей Милованов: “Даже если бы не локдаун, мы бы все равно упали”
"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів (оновлено)
"Шахтар" створив другу сенсацію в матчі з "Реалом" в Лізі чемпіонів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У ЗСУ зафіксували 27 летальний випадок смерті від COVID-19

За минулу добу в армії зареєстровано 189 нових випадків захворювання коронавірусом.

У ЗСУ зафіксували 27 летальний випадок смерті від COVID-19
Фото: EPA/UPG

У Збройних Силах України зафіксували 27 випадок смерті від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"Працівник ЗС України 26 листопада каретою швидкої медичної допомоги був доставлений до Одеської міської інфекційної клінічної лікарні. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія на жаль позитивного результату не дала", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу в армії зареєстровано 189 нових випадків захворювання коронавірусом.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 3146 осіб.

Всього за час пандемії одужало –  7533 особи, летальних випадків – 27.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 437 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 65 осіб.

Нагадаємо, другий день поспіль в Україні кількість осіб, які одужали від коронавірусної недуги, перевищує кількість захворілих за добу. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків.

Раніше повідомлялося, що Кабмін готує тотальне тестування українців на COVID-19.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також