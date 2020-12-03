У ЗСУ зафіксували 27 летальний випадок смерті від COVID-19

За минулу добу в армії зареєстровано 189 нових випадків захворювання коронавірусом.

У Збройних Силах України зафіксували 27 випадок смерті від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"Працівник ЗС України 26 листопада каретою швидкої медичної допомоги був доставлений до Одеської міської інфекційної клінічної лікарні. Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія на жаль позитивного результату не дала", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу в армії зареєстровано 189 нових випадків захворювання коронавірусом.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 3146 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 7533 особи, летальних випадків – 27.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 437 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 65 осіб.

Нагадаємо, другий день поспіль в Україні кількість осіб, які одужали від коронавірусної недуги, перевищує кількість захворілих за добу. Кількість осіб, які одужали від коронавірусу, за останню добу становить 15 372 особи. Ця цифра перевищує кількість осіб, які захворіли, – 14 496 нових випадків.

Раніше повідомлялося, що Кабмін готує тотальне тестування українців на COVID-19.