У ЦГЗ розповіли про загрозу безпідставного вживання антибіотиків

"Ми ризикуємо втратити можливість лікувати хвороби, які вже давно перемогли".

Через стійкість бактерій до антибактеріальних препаратів, ми ризикуємо втратити можливість лікувати хвороби, які вже давно перемогли.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я, розповівши про те, як зміниться світ, якщо антибіотики перестануть діяти.

Безпідставне вживання антибіотиків загрожує тим, що:

бактеріальна пневмонія стане смертельною хворобою;

в пологах частіше вмиратимуть жінки;

лікування раку стане ще складнішим, адже часто під час хіміотерапії пацієнтам профілактично дають антибіотики;

багато захворювань, які передаються статевим шляхом, знову стануть невиліковними;

люди частіше помиратимуть після операцій від ускладнень;

туберкульоз знову стане вироком.

У ЦГЗ попереджають і про важкі економічні наслідки: люди стануть довше та важче хворіти, а лікування буде коштувати дорожче.

"Саме тому сьогодні так багато акценту на тому, наскільки важливо відповідально приймати антибактеріальні препарати, не вірити у розповсюдженні міфи та не займатись самолікуванням", - додали в Центрі громадського здоров’я.

За словами фахівців, пневмонія при коронавірусній хворобі має вірусне походження. Це означає, що антибіотики не допоможуть під час лікування ковіду. Однак із серпня по жовтень 2020 року частка продажу антибіотиків в Україні зросла із 7 до 14%. Одна з причин - неконтрольоване споживання.

Про те, чим загрожує безконтрольний прийом ліків при коронавірусній недузі, читайте в інтерв’ю з лікарем Андрієм Пеньковим.