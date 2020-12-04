Верховна Рада дозволила спрямувати кошти з ковідного фонду на допомогу бізнесу

Тільки на сплату коменсацій ФОПам в розмірі 8000 грн потрібно близько двох мільярдів гривень.

Народні депутати проголосували за проєкт закону, що дозволяє спрямувати кошти з Фонду боротьби з коронавірусом на підтримку підприємців, чий бізнес не може працювати або зазнає збитків в умовах локдауну.

За документ "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№4431) проголосували 304 нардепи.

Гроші будуть використані на:

одноразову матеріальну допомогу застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів (прогнозовано на це піде близько 10 млрд гривень)

одноразову матеріальну допомоги суб’єктам господарювання з метою збереження робочих місць найманих працівників (на це потрібно близько 2 млрд грн)

одноразову компенсації суб’єктам господарювання витрат, понесених за сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за найманих осіб

Нагадаємо, глава держави пообіцяв податкові канікули, списання боргів та виплату 8000 грн компенсації.

Також виплачуватимуть одноразову матеріальну допомогу суб'єктам господарювання задля збереження робочих місць.

Окрім того, компенсуватимуть виплати на сплату ЄСВ, а також погасять податкові борги майже 4 млн громадян громадян, якщо його сума до 3060 гривень.

Планують також відновити програми, які працювали під час весняного локдауну: матеріальна допомога ФОПам з дітьми до 10 років, кредитні канікули, компенсації з безробіття. Радник президента повідомив, що усі витрати на допомогу бізнесу буде профінансовано з коронавіруного фонду.

Сьогодні Рада ухвалила закон, що передбачає сплату 8000 гривень компенсацій бізнесу, що зазнає збитків під час локдауну. Також ухвалено закон про списання деяких податкових боргів.