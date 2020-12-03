Фіала викупив львівський індустріальний парк "Рясне-2" у голландців

Інвестиційна компанія Dragon Capital викупила проєкт львівського індустріального парку "Рясне-2" у голландської фірми CTP.

Про це Dragon Capital повідомила на своєму сайті.

Компанія "СіТіПарк Львів", дочка голландської CTP, виграла інвестиційний конкурс на будівництво "Рясного-2" ще у 2015 році, але досі його не завершила.

У 2016 році Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом продажу землі під цей індустріальний парк. Прокуратура підозрювала, що чиновники мерії завдали серйозних збитків міському бюджету, продавши земельну ділянку на вул. Шевченка за заниженою вартістю. У зв'язку із цим у мерії кілька разів проводили обшуки та викликали на допит міського голову Андрія Садового.

У грудні 2018 року Садовий заявив, що всі претензії прокуратури було знято.

Під індустріальний парк "Рясне-2" виділено 23,5 га землі на виїзді зі Львова. Поточна концепція передбачає розвиток шести складських і виробничих приміщень сумарною площею 140 тис. кв. м.

Це другий індустріальний парк в портфелі активів нерухомості Dragon Capital. Перший, індустріальний парк Е40, розташований на ділянці площею 49 га на Житомирській трасі, в 20 км від Києва.

Компанія пояснює ці інвестиції вірою у перспективність сектора промислової та логістичної нерухомості.

Управління портфелем комерційної нерухомості здійснює керуюча компанія - Dragon Capital Property Management, яка складається з команди топ-професіоналів ринку комерційної нерухомості України. Сьогодні під управлінням Dragon Capital PM знаходиться 30 об'єктів комерційної нерухомості, включаючи 13 об'єктів офісної, 6 об'єктів торгової нерухомості та 11 логістичних комплексів.