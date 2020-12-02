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Медиків вчергове надурили

За інформацією Вільної профспілки медичних працівників України, Кабмін і провладні депутати готові зрадити медиків у час коронавірусної інфекції.

Фото: EPA/UPG

20 жовтня 2020 року Президент заявив, що зарплата лікаря повинна становити не менше 20 тис. грн.

24 листопада 2020 Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що зарплати лікарів повинні зрости мінімум до 22 тис. грн.

Також з публічних джерел стало відомо, що на 2021 рік у МОЗ заклали зарплати на рівні:

  • 23 тис. грн. для лікарів,
  • 15 тис. грн. для медичних сестер,
  • 11 тис. грн. для молодших медичних працівників.

Але події останніх днів показали, що Кабінету Міністрів і Верховній Раді доля медиків байдужа.

У проекті держбюджету-2021 не передбачено обіцяного підвищення зарплат для медиків!

Проте, в бюджеті передбачено значне збільшення видатків на утримання чиновників та дармоїдів з наглядових рад держпідприємств, зокрема на утримання Президента та його офісу збільшено на 40%, на ДБР та прокуратуру на 75%...

Варто нагадати, що ситуація з епідемією в Україні є питанням національної безпеки. Головною рушійною силою у боротьбі з COVID-19 є саме медики.

Сьогодні працівники охорони здоров'я виходять на роботу понаднормово. Лікуючи українців з COVID-19, щохвилини наражаються на смертельну небезпеку, а іноді ідуть із життя через цю недугу.

При цьому медики отримують зарплати нижчі навіть від рівня середньої зарплати в Україні. Це не має нічого спільного ні зі здоровим глуздом, ні зі справедливістю, ні з людською мораллю.

Кабінет Міністрів і Верховна Рада зобов'язані звернути увагу на тих, хто сьогодні рятує життя українців у час найбільшого лиха, та негайно переглянути Державний Бюджет 2021 і дати медикам надію.

Запас міцності людського і професійного ресурсу може швидко вичерпатись і тоді дострокові парламентські і президентські вибори будуть не за горами.

Андрій Павловський Андрій Павловський , Експерт з питань соціальної політики
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