Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо замовника та організатора підпалу автомобіля журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук у Львові.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Слідчі встановили, що організатором підпалу був працівник Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській області. Він діяв на замовлення львів’янина, який підозрюється в організації масштабних контрабандних схем. Для вчиння злочину поліцейський підібрав виконавця, передав йому гроші і надав необхідну інформацію щодо автомобіля журналістки. У ніч на 30 січня 2020 року чоловік здійснив підпал.

Слідчі також з’ясували, що замовник вже неодноразово "співпрацював" з виконавцем для здійснення аналогічних злочинів.

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох фігурантів за двома статтями Кримінального кодексу.

Нагадаємо, вночі в четвер, 30 січня, спалили автомобіль Mitsubishi Colt, який належав львівській кореспондентці української служби "Радіо Свобода" Галині Терещук і її чоловікові, журналістові Василю Терещуку. Правоохоронці в Одесі затримали підозрюваного в підпалі, 19-річного жителя Хмельницького.

Також журналісти оприлюднили відео підпалу автомобіля Терещуків. На ньому видно, як чоловік кладе на лобове скло автомобіля журналістки пакети, підпалює їх і тікає.

У лютому СБУ встановила підозрюваного в замовленні підпалу. Це - житель Львова, раніше судимий і відомий у кримінальних колах схемами контрабанди та розкрадання палива з місцевої залізниці. Повідомлялося, що до організації підпалу він залучив працівника поліції.